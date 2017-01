Virginia Raggi, chissà se con una punta di invidia, ha sostenuto davanti alle telecamere di Dimartedì che sì, Chiara Appendino è brava, ma in Italia “c’è mafia capitale, non mafia sabauda”. Come dire: ognuno si porta le sue croci e quella di Roma è un po’ più pesante. In effetti, la stessa sindaca (“mi chiami Virginia. Sindaca o sindaco? E’ lo stesso. L’Accademia della Crusca comunque opta per sindaca”) della capitale ha specificato che “Ognuno deve governare la sua città”.

Invidia o no, il riferimento era chiaramente alla Governance Poll 2016, resa nota ieri come è ormai tradizione. La classifica, elaborata da Ipr per conto del Sole 24 Ore, da qualche anno ogni gennaio è diventato un tradizionale appuntamento. A volte porta sfortuna: ad esempio, quando il giovane pavese Cattaneo, rampante di Forza Italia, è uscito come sindaco più amato d’Italia, qualche mese dopo ha perso le elezioni ed è stato mandato a casa.

Insomma, ha la stessa attendibilità dei sondaggi ed in effetti quello è: un sondaggio.

Come tutti i sondaggi può però essere analizzata, ed emergono due elementi: innanzitutto il calo di gradimento dei sindaci. Torino torna ad avere il primo cittadino più amato d’Italia in base alla governance poll, non accadeva dai tempi non lontani di Chiamparino. Il quale, però, per vincere, otteneva percentuali tra il 73% e il 75%: vedere le classifiche del 2006 e 2008, entrambe vinte da Chiamparino (la seconda a pari merito con Tosi e Scopelliti), per credere. Chiara Appendino si ferma invece al 62% di gradimento, ma vince ugualmente. Demeriti altrui, ma il dato torinese è comunque importante: Chiamparino partiva già da un consenso elevato alle elezioni, la sindaca grillina l’ha invece incrementato del 7%. I sindaci che ottengono tanti voti alle urne sono avvantaggiati in questo tipo di classifica: Chiara Appendino non era tra questi, essendo stata costretta al ballottaggio e avendolo vinto con appena il 55%. Eppure, è il sindaco più amato d’Italia. Un dato in netto contrasto con quello di Virginia Raggi, che invece risulta penultima e con un consenso calato del 23%, un’enormità in pochi mesi.

Il motivo? Semplice, l’ha detto anche Filippo Facci: Appendino è meno grillina di Raggi. E ottiene gradimento, come Pizzarotti a Parma che si piazza sul gradino più basso del podio.

Riccardo Ghezzi

Torino, 19/1/2017