APPLE, BLACKOUT DEL SERVIZIO NEWS IN TUTTO IL MONDO PER UN PROBLEMA DI SICUREZZA

Apple News, il servizio di aggregazione di notizie offerto ai clienti iOS, è fuori uso e lo sarà ancora per parecchio tempo. Molti utenti infatti hanno notato che già da oltre due settimane il riquadro nella “vista” Today, che compare con uno “slide” verso destra dalla schermata di blocco di iPhone e iPad, non segnala alcun contenuto disponibile.

La stessa azienda di Cupertino potrebbe aver bloccato il servizio in tutto il mondo o inibito alcune funzioni per un problema tecnico di sicurezza dell’applicazione. Sarebbe stata scoperta una vulnerabilità nella piattaforma relativo al cosiddetto “jailbreak”, il metodo utilizzato per bypassare le barriere anti-pirateria del software di Cupertino e permettere quindi di installare sui dispositivi della Mela dei programmi non autorizzati.

Per evitare appunto che utenti non autorizzati potessero compiere compromissioni, l’azienda avrebbe così deciso di sospendere il servizio News in tutto il mondo. Il blocco dovrebbe durare ancora 9-12 giorni, poi tutto tornerà alla normalità senza bisogno di effettuare alcun aggiornamento. Il problema infatti non avrebbe nulla a che fare con l’aggiornamento del software iOS.

Apple, bloccato il servizio News