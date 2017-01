Prove generale di reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle in Italia. In altri Paesi d’Europa lo stanno sperimentando. In Finlandia, ad esempio, da questo mese sarà in vigore qualcosa di molto simile: il “reddito minimo garantito”. Il provvedimento è entrato in vigore con il nuovo anno, dal 1 gennaio 2017. A spiegarlo è il sito di Repubblica:

Funzionerà così: l’esperimento durerà due anni, poi si deciderà se estenderlo o generalizzarlo per tutti i disoccupati. In questo periodo, i duemila scelti come ‘cavie’ riceveranno i 560 euro mensili senza dover fornire all’autorità del welfare né spiegazioni né documentazioni su come li spendono.

La sperimentazione continuerebbe per 24 mesi. Ininfluente il fatto di trovare un impiego in questo lasso di tempo. Un provvedimento necessario in Finlandia a causa di lancinanti problemi sociali, come spiega Repubblica:

Dopo 3 anni di recessione (2013-2015) e una crescita poco più che zero l’anno scorso, e una disoccupazione all’8,1 per cento, la Finlandia è il paese nordico con le maggiori tensioni e problemi sia di crescita economica sia sociali.

Ma in Finlandia c’è anche un altro problema: troppe persone hanno smesso di cercare lavoro o di accettare offerte di lavoro, a causa di un diffuso pessimismo che ha generato depressione.

L’esperimento, ha detto Olli Kangas, vuole verificare come è possibile risolvere alcuni problemi. Nell’ordine: la paura di disoccupati e poveri di perdere sempre, e anche il “disincentivo”. Cioè la realtà che alcuni disoccupati rifiutano posti di lavoro mal pagati, o in comparti dell’economia diversi da quelli in cui hanno esperienza professionale, e preferiscono vivere di aiuti e sussidi del welfare.

La proposta finlandese è simile a quella italiana, avanzata dai grillini, che però appare più come un sostegno al reinserimento lavorativo. E’ una proposta, in ogni caso, entrata a pieno titolo nel dibattito europeo.

Riccardo Ghezzi

Roma, 4/1/2017