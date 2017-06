SAN VITO DI LEGUZZANO – Stroncato a 50 anni per un malore improvviso. Così è morto nel pomeriggio di ieri, 7 giugno, Giancarlo Pretto nella sua casa di via Schio 71. Ad accorgersi è stata la madre dell’operaio in un’azienda di Montecchio Maggiore. Pretto si trovava a casa in ferie, la madre, recatasi in casa del figlio che si trovava in ferie l’ha trovato esanime a letto.

Immediata la richiesta di soccorsi ad una vicina e ai sanitari del Suem, che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo senza riuscirci. Pretto è stato dichiarato deceduto per cause naturali e l’anziana madre ha accusato un mancamento. In serata la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso nell’attesa dei funerali, da fissare.

