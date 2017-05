Apre a Milano il supermercato solidale dove la spesa è gratis: come funziona

L’emporio solidale fornirà la spesa a 150 nuclei familiari in un anno. Ecco come funziona

Né soldi, né carte di credito. Ma soltanto solidarietà e un aiuto per chi ne ha più bisogno. Apre giovedì pomeriggio, in via Calatafimi 10 a Milano, SoliDando, il supermercato che fornirà la spesa gratis a centocinquanta famiglie in un anno.

A firmare il progetto, che aiuterà in tutto oltre cinquecento persone, sono stati l’Ibva – istituto Beata Vergine Addolorata -, la Confcommercio Milano e la cooperativa Ies, “Impresa etica sociale” della Casa della carità.

Le famiglie in difficoltà potranno fare la spesa scegliendo tra un paniere di ottantatré prodotti fissi, “pagando” con una speciale tessera che verrà loro consegnata da “FareCentro”, lo sportello di ascolto di Ibva.

I nuclei familiari verranno individuati proprio dalla Onlus tra quelli che già usufruiscono dei suoi servizi oppure verranno segnalati da altri enti del territorio, come parrocchie o associazioni.

A quel punto, le famiglie scelte riceveranno le “tessere punti” con le quali potranno pagare la loro spesa. SoliDando, che si presenta come un normalissimo supermercato e che acquisterà i cibi a prezzi “calmierati” o li riceverà dai marchi della grande distribuzione, sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13.

