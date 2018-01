Apre una nuova azienda, ma “che fatica trovare magazzinieri”

Lo racconta un imprenditore al Giornale di Brescia

A breve nell’area di via Roccafranca apre il distaccamento clarense della “Sandrini Metalli”, la famosa realtà di casa a Costa Volpino (in provincia di Bergamo) che produce e vende lamiere grecate (per coperture, rivestimenti, solai… ).

L’area è quella – racconta il quotidiano – cui avevano sede le “Cantine Soldo”, azienda fallita nel 2011.

I lavori di manutenzione e conversione delle strutture esistenti sono iniziati eda mesi e soprattutto, se tutto andrà come deve, in piena primavera, forse Aprile, il centro aprirà ufficialmente i battenti.

Lo conferma la legale rappresentate Lorenza Sandrini al Giornale di Brescia

Il problema perà, sembrerebbe nel reperire nuovi dipendenti. Si sfoga infatti la Sandrini

“ho già fatto una trentina di colloqui, ma non ho ancora trovato nessuna persona realmente motivata ad accettare gli incarichi che proponiamo.

Tra le persone che ho incontrato alcune non se la sentivano nemmeno di venire a fare il colloquio a Costa Volpino perché la consideravano “troppo distante” da Chiari.

Oppure candidati giovanissimi e senza esperienza o molto in là con l’età”