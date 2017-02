Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette si è recato in visita a San Cesareo per complimentarsi di persona con i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palestrina intervenuti, ieri sera, nel corso di una violenta rapina, in atto ai danni di un deposito di slot machine. Il pronto intervento dei militari dell’Arma, al termine di un conflitto a fuoco con i malviventi e dopo un breve inseguimento, ha consentito l’arresto di tre rapinatori ed il recupero dell’intera refurtiva.

Il Comandante Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, Generale Antonio De Vita, si è intrattenuto all’interno della Caserma di San Cesareo con i Carabinieri coinvolti, congratulandosi con loro per la professionalità e il coraggio dimostrato nell’affrontare i pericolosi rapinatori armati che si erano anche fatti scudo di due persone, tra le quali una donna. “Sono venuto qui – ha dichiarato il Generale Del Sette- per rappresentare la soddisfazione mia personale e di tutta l’Arma dei Carabinieri per l’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di San Cesareo e del Nucleo Radiomobile di Palestrina che nell’intervento di ieri sera non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita ed hanno saputo agire con grandissima professionalità

Roma, 4 febbraio 2017