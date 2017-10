RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “UNA NOTIZIA LUTTUOSA PER I COLLEGHI IN SERVIZIO E IN PENSIONE

E’ deceduto il Maresciallo Maggiore Selvi Loreto già Comandante del Nucleo Radiomobile di Rovigo.

Molti di noi lo hanno conosciuto per aver lavorato e collaborato assieme per molti anni.

Ho sempre ammirato Selvi per la sua disponibilità, semplicità e professionalità.

Selvi Riposa in pace lassù tra gli Angeli e condoglianze alla tua famiglia.

Restiamo in attesa di sapere la data e l’ora dei suoi funerali che avverranno con tutta probabilità a Carmignano Sant’Urbano (PD) luogo di residenza. Selvi loreto era un amico comune presente in questa pagina !”

RINGRAZIAMO L’AUTORE EUGENIO ACCIARRI PER LA SEGNALAZIONE