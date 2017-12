Agente penitenziario spara in aria durante una rapina a Lecce: i banditi hanno continuato la fuga

Momenti di tensione a Lecce dove due rapinatori hanno assalito nella mattinata, attorno alle 11,30, l’ufficio postale di piazza Napoli.

Nella tarda mattinata di ieri, due criminali travisati con caschi e passamontagna e armati di pistole hanno fatto irruzione all’interno di un ufficio postale, costringendo i dipendenti, sotto minaccia, a consegnare loro il denaro.

I malviventi si esprimevano con un dialetto locale.

Una volta usciti, però, si sono ritrovati faccia a faccia con un agente della Polizia Penitenziaria libero dal servizio

Ne sono seguiti attimi di tensione e forte concitazione, dal momento che l’agente intuendo subito cosa stesse accadendo, è intervenuto

Così estraendo la sua pistola d’ordinanza ha intimato loro di fermarsi, esplodendo anche un colpo, pare, in aria.

In un attimo i delinquenti se la sono data a gambe a bordo di uno scoote, fuggendo lungo via Avellino in direzione di piazza Madre Teresa di Calcutta.

Allertato il 113, sul posto sono arrivate in pochi istanti le volanti di polizia già disseminate sul territorio per controlli in città,

che hanno iniziato a circolare in tutto il quartiere Stadio a caccia dei malviventi, insieme alla squadra mobile.

I poliziotti, come sempre in questi casi, visioneranno le videocamere di sorveglianza. Sul posto anche un’ambulanza per soccorrere una donna colta da un lieve malore.

Per l’ufficio postale di piazza Napoli, secondo quanto riporta LeccePrima – si tratta della seconda rapina in poco tempo.

Il 7 settembre scorso Luca Frisone, leccese di 46 anni, fu arrestato dopo un’indagine lampo della polizia. Ha patteggiato alla fine di novembre. Il bottino di quel colpo non è mai stato recuperato.

Molto più di recente, la sera del 20 novembre, sempre in piazza Napoli, tre soggetti hanno messo a segno un’altra rapina in piazza Napoli, questa volta ai danni della salumeria “Prodotti gastronomici”, per un bottino esiguo, di poche centinaia di euro.“