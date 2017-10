Rapina nell’ufficio postale a Carmiano.

I rapinatori intorno alle 11, hanno fatto irruzione nei locali di Via Mieli, e armi in pugno hanno minacciato e derubato la clientela presente.

Il tutto si è svolto in pochi minuti. Bottino in pugno, i due malviventi col volto coperto da passamontagna senza prelevare nulla dagli sportelli, sono poi fuggiti all’esterno della posta dove ad attenderli, c’era forse un terzo complice a bordo di una Lancia Y di colore scuro, pronto per la fuga verso Lecce.