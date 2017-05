Questa notte, gli agenti della polizia di Stato dei Commissariati Decumani e Vasto-Arenaccia, hanno arrestato il 23enne cittadino gambiano Dibba Dawda in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate, nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Verso le 2 i poliziotti si sono recati presso piazza Enrico De Nicola in quanto dei cittadini avevano segnalato alcune aggressioni. Giunti sul posto hanno trovato l’africano con una maglietta sporca di sangue ed una bottiglia di vetro rotta tra le mani che brandiva come una spada.

Con l’altra mano aveva invece un accendino con il quale stava appiccando il fuoco ad alcune sterpaglie e cartoni nei giardinetti pubblici. Nonostante le sue resistenza gli agenti sono riusciti a perquisirlo. Sprovvisto di qualsiasi documento, lo straniero aveva una vistosa ferita alla mano e pertanto lo hanno convinto a farsi portare in ospedale per le cure del caso. Giunti al pronto soccorso del Loreto Mare i sanitari lo hanno medicato per il taglio giudicandolo guaribile in 7 giorni. All’interno del uffici sanitari, c’erano altre due persone gravemente ferite che alla vista del gambiano sono letteralmente sobbalzate. Entrambi hanno infatti dichiarato di essere stati poco prima letteralmente aggrediti e feriti dallo straniero senza alcun motivo. L’accaduto è stato altresì confermato da numerosi testimoni presenti.