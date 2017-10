Cagliari. forbici puntate contro la titolare per una rapina in profumeria a Is Mirrionis: arrestati

CAGLIARI. Sono entrati nella profumeria “Limoni” in via is Mirrionis a Cagliari minacciando la titolare, una trentacinquenne di Selargius, ​con un paio di forbici e portando via alcuni profumi del valore complessivo di circa 300 euro, per poi fuggire. Ma Alieu Bondi, gambiano di 28 anni e Baboucar Diouf, senegalese di 35, sono stati intercettati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Cagliari che li hanno bloccati e arrestati. La refurtiva è stata recuperata e restituita. I due arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

