Un uomo di 47 anni e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Locri, in provincia di Reggio Calabria, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione. Nel corso di una perquisizione eseguita in un terreno di sua proprieta’, in contrada Riposo di Locri, sono state rinvenute una pistola cal. 9 con matricola alterata e numerose munizioni di diverso calibro, occultate in un carrello di un mezzo agricolo parcheggiato all’interno del fondo. L’arma e le munizioni, in ottimo stato di conservazione, sono state sequestrate. Il gip di Locri, nel convalidare l’arresto, ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Reggio Calabria, 7 gennaio 2017