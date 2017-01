Spacciava eroina a soli 23 anni. Si serviva di alcuni pusher per gestire una vasta rete di spaccio della sostanza stupefacente nella zona di Paese, Quinto e Zero Branco . K.S., di origini polacche era il capo di questa organizzazione. La giovane, arrestata dalla Squadra Mobile, si trova ora agli arresti domiciliari. La droga le veniva ordinata per telefono e si riforniva nella zona di Mestre e Padova. Era sempre accompagnata da uno dei suoi pusher e , in cambio del passaggio, li ricompensava con la droga.

Due dei suoi complici, M.F., un trevigiano di 24 anni ed un tunisino 27enne, D.H., lo scorso maggio, erano stati arrestati dalla Polizia all’uscita del casello di Treviso Sud. I poliziotti avevano trovato nell’ auto circa 250 grammi di eroina, acquistata poco prima A Padova.

Giovedì scorso la Squadra Mobile ha arrestato la 23enne mentre lo scorso fine settimana è finito in manette un disoccupato 50enne di Paese, L.D., detto “Ciano”. Nel corso della perquisizione effettuata all’interno della sua abitazione, i poliziotti hanno trovato 30 grammi di sostanza, per un valore di 800 euro circa. L’uomo ora è agli arresti domiciliari.

