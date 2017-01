Anche nei primi giorni del nuovo anno, non si ferma l’attività antiborseggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per garantire sicurezza ai cittadini e ai tanti turisti che affollano la Capitale in vista dell’Epifania che nei primi giorni dell’anno hanno arrestato già 5 persone.

Sono state impiegate diverse pattuglie a bordo dei mezzi pubblici, nelle stazioni e nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti.

Nell’area esterna della Stazione Termini, i Carabinieri della Compagnia Speciale unitamente a quelli della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino romeno di 48 anni, senza fissa dimora, che approfittando della ressa per salire a bordo del tram della linea 5, in piazza dei Cinquecento con via Daniele Manin, ha tentato di sfilare dalle tasche di una turista italiana un costoso smart-phone. Lo straniero è stato arrestato ed il cellulare restituito alla vittima.

A piazza di Spagna, un altro cittadino romeno di 47 anni, con precedenti, è invece riuscito a sfilare il cellulare dalle tasche di un turista italiano. Poco dopo i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina sono riusciti a rintracciarlo grazie all’applicazione, trova il mio cellulare, che la vittima aveva installato. Anche in questo caso il ladro è stato arrestato e la refurtiva riconsegnata alla vittima.

Nel primo pomeriggio di ieri, due cittadini del Mali, di 26 e 33 anni, disoccupati e incensurati, sono stati arrestati per aver rubato il portafoglio ad una turista straniera. I due dopo aver commesso il furto sono fuggiti, inseguiti dalla vittima, e bloccati in via del Plebiscito dai Carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia con l’ausilio dei militari dell’Esercito in servizio di vigilanza fissa. I militari hanno recuperato la refurtiva e l’hanno riconsegnata alla vittima mentre, i due borseggiatori, sono stati accompagnati in caserma.