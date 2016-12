I Carabinieri della Tenenza di Rozzano hanno tratto in arresto due cittadini albanesi di 24 e 30 anni, già noti alla Giustizia, responsabili di furto in abitazione.

I militari, impegnati nello svolgimento di uno specifico servizio preventivo, sono intervenuti nella periferia cittadina, dove due persone sospette erano state notate nei pressi di un condominio. Giunti sul posto, gli operanti hanno sorpreso due uomini mentre tentavano di darsi alla fuga a bordo di un’auto con targa straniera.

Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, i Carabinieri hanno bloccato i due malviventi, trovandoli in possesso di 500 euro in contanti, numerosi monili in oro, 9 telefoni cellulari e diversi attrezzi da scasso. Dagli immediati accertamenti è emerso che i ladri si erano introdotti in due differenti abitazioni, forzandone le finestre in assenza dei proprietari. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai proprietari.

Milano, 22/12/2016