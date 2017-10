Catalogna, arrestati due leader indipendentisti: “Sono prigionieri politici”

BARCELLONA – Né sì né no. Il presidente della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, ha rispettato la scadenza del primo ultimatum che gli ha posto il premier spagnolo, Mariano Rajoy, per rispondere se aveva proclamato, o no, l’indipendenza unilaterale della sua comunità autonoma dal governo centrale.

Ma non pronuncia né il sì, né il no, che la Moncloa gli aveva chiesto come chiarimento. Puigdemont ha inviato invece una lunga lettera a Rajoy in cui, dopo aver ricordato che oltre due milioni di catalani hanno votato per il “sì” nel referendum duramente represso dalla polizia, si sorprende per l’attivazione dell’articolo 155 (mai applicato prima in Spagna ma che potrebbe togliere le prerogative della Catalogna, come regione autonoma, riportandola almeno in parte sotto il governo diretto di Madrid).

Puigdemont ritorna sull’offerta di un incontro immediato e dell’apertura del dialogo (con l’aiuto di mediatori nazionali e internazionali), suggerendo un periodo di due mesi di trattative.