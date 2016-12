nseguiti, braccati, intercettati, fermati, salvati e rilasciati. Già, rilasciati. Perché solo in Italia una sequenza simile, avendo come protagonisti tre criminali albanesi noti alle forze dell’ordine, non si chiude con «arrestati», come sarebbe – e dovrebbe, se fossimo un Paese normale – logico attendersi. No, da noi tornano liberi, come se avessero ottenuto la licenza di rubare e seminare terrore. Sia chiaro, non certo per colpa delle forze dell’ordine che fanno il loro lavoro al meglio delle proprie possibilità, ma in virtù di una giustizia sempre più ingiusta, che colpisce gli innocenti e assolve i colpevoli. Come è successo in Veneto.

Tutto ha inizio martedì pomeriggio nel pordenonese, dove la gang di albanesi ha colpito ripetutamente. Stavolta, però, i carabinieri hanno allestito una vera e propria caccia all’uomo, predisponendo una serie di posti di blocco nel punto chiave: il ponte nuovo di Meduna. Ed è qui che la banda di malviventi è stata intercettata. Dopo un rocambolesco inseguimento durato quasi due ore l’auto dei banditi, un’Audi A6 già segnalata alle forze dell’ordine, si è ritrovata circondata da 14 pattuglie ed almeno una trentina di Carabinieri. I predoni, a quel punto, erano in trappola. Ma nonostante l’ingente spiegamento di forze i banditi sono scesi dalla vettura e si sono gettati nelle acque ghiacciate del Livenza. Un tentativo disperato di fuga che poteva essere fatale per i tre albanesi.

I primi due non hanno nuotato a lungo. Mentre la fotoelettrica dei Vigili del Fuoco illuminava la zona, sono stati perlustrati gli argini e i sommozzatori si sono calati in acqua. Poco dopo i due fuggitivi sono stati individuati e trascinati sani e salvi a riva dai sub. I soccorritori hanno provveduto ad asciugarli, per evitare l’assideramento e sono stati sottoposti a accertamenti medici: non avevano neanche un graffio.