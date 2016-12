Nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, personale della Squadra Mobile, impegnato in un servizio antidroga a Gravellona Toce, notava il transito dell’autovettura di una Fiat Bravo con a bordo A.C., di 49 anni, conosciuto dagli operatori perché già arrestato per spaccio nell’ottobre 2015, il quale, notata la presenza dei poliziotti, iniziava ad eseguire manovre tali da far ritenere potesse detenere qualcosa di illecito.

Infatti, poco dopo, a seguito del controllo eseguito a suo carico, veniva trovato in possesso di un sacchetto con all’interno quattro panetti di hashish, del peso complessivo di 400 grammi circa. L’uomo veniva arrestato per spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura di Verbania, e condotto presso la casa circondariale a Pallanza, a disposizione dell’A.G. competente, il quale ha convalidato l’arresto il 24 dicembre 2016, applicando la custodia cautelare in carcere.

Roma, 28 dicembre 2016