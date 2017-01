I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di Avetrana (Ta), per l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno alla quale era sottoposto.

L’uomo veniva sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri impegnata in mirati servizi info-investigativi volti a prevenire e contrastare i reati in genere mentre, alla guida di un motocarro di sua proprietà, percorreva una via del centro abitato di Avetrana.

I militari, dopo averlo fermato ed identificato, accertavano che il 42enne, si era posto alla guida del mezzo nonostante privo della patente di guida in quanto revocatagli.

Condotto in caserma, all’esito di ulteriori accertamenti, l’uomo veniva arrestato per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno alla quale era sottoposto.

Il 42enne, espletate le formalità di rito, così come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Roma, 10 gennaio 2017