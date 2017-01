I Carabinieri della Stazione di Cremona coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile, nella tarda serata di ieri, nel corso di servizi finalizzato alla prevenzione dei reati, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni personali aggravate e resistenza a p.u un cittadino irakeno di anni 35 domiciliato a Polignano a Mare (BA) ma di fatto senza fissa dimora ed in regola con il permesso di soggiorno. L’uomo si trovava presso la locale Stazione Ferroviaria in compagnia di altri due connazionali, quando all’uscita incrociava un gruppo di migranti della Guinea che stavano rientrando nel luogo ove sono ospitati.

A causa di futili motivi legati al possesso di un cellulare, nasceva una discussione tra le due fazioni ed il 35enne all’improvviso aggrediva con una stampella un giovane 20enne della Guinea, colpendolo al volto. L’immediato intervento del personale della Stazione CC. di Cremona consentiva di bloccare il cittadino irakeno che, al fine di sottrarsi all’identificazione, scagliava bottiglie contro i militari che ciononostante riuscivano a bloccarlo ed immobilizzarlo.

Il giovane che aveva subito l’aggressione, veniva medicato presso il locale nosocomio cittadino e riscontrato affetto da frattura delle ossa nasali con venti giorni di prognosi. In caserma, ricostruiti fatti, l’uomo veniva tratto in arresto e stamane, come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Cremona, è stato condannato con rito direttissimo a 4 mesi di reclusione e pena sospesa

Roma, 6 gennaio 2016