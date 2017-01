Il cittadino marocchino YAMANI Ismail, già destinatario di provvedimento prefettizio di espulsione dall’Italia, si era sottratto all’accompagnamento durante il tragitto all’aeroporto di Fiumicino (RM) lì dove sarebbe stato imbarcato su apposito volo con destinazione Marocco.

Successivamente, le operazioni di ricerca a vasto raggio, svolte da personale dipendente e dell’Arma dei Carabinieri, consentivano di rintracciarlo nel territorio di Castrovillari.

Il predetto veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dalla Polizia di Stato.

La Procura della Repubblica di Castrovillari, competente per territorio, ha disposto l’udienza per direttissima per la mattinata del 21 c.m.

Roma, 22 gennaio 2017