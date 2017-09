E’ intervenuto l’esercito alla stazione Centrale di Milano per bloccare un nigeriano di 24 anni fuori controllo. Alcuni passanti hanno dato l’allarme quando hanno visto che il ragazzo, con una spranga di ferro, stava spaccando i vetri di una jeep parcheggiata davanti alla stazione. Danneggiata anche un’altra auto. I militari, aiutati dai poliziotti, hanno calmato e portato in questura il 24enne. Non è apparso ubriaco o sotto effetto di droghe, ma non ha dato spiegazioni per il gesto.