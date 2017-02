A termine di una mirata attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato un 47enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, perché deteneva, nella sua abitazione in via Veneto, diverse centinaia di grammi di marijuana, circa 200 grammi in foglie, 105 dosi già pronte alla vendita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Nell’abitazione, i Carabinieri già avevano scoperto una vera e propria piantagione illegale di marijuana, costituita da ben 47 piante.

L’uomo ha tentato maldestramente di giustificarsi davanti al gip in sede di convalida dell’arresto, riferendo che il “fogliame” era destinato alla preparazione di infusi e tisane per le proprie esigenze mentre gli oltre cento involucri rinvenuti, gli servivano per custodire gli snack per il cane durante le passeggiate.

La droga è stata sequestrata mentre il “fantasioso” 47enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e dopo il rito di convalida dell’arresto sottoposto agli arresti domiciliari.

Roma, 4 febbraio 2017