I numerosissimi servizi messi in atto dal Comando Provinciale di Bari, in questo periodo di festività, per il contrasto ai reati contro la persona ed il patrimonio, continuano a portare i loro frutti.

Alle ore 18.30 di ieri sera, presso il centro commerciale “Auchan”, un 30enne rumeno, residente presso il campo nomadi di Foggia, nullafacente, pregiudicato, è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza, mentre cercava di asportare 5 hard disk, nascosti all’interno di una borsa che aveva a tracolla. Il preposto ha invitato l’uomo a fermarsi, ma questi ha iniziato a fuggire per guadagnarsi l’uscita. L’azione è stata seguita da altri addetti alla sicurezza, uno dei quali se lo è visto di fronte e lo ha bloccato mettendosi davanti.

L’uomo ha reagito colpendo con un pugno il braccio dell’addetto, ma vistosi circondato anche da altri cittadini che, resisi conto di quanto stava avvenendo, si sono avvicinati, ha desistito da ogni ulteriore violenza ed ha atteso l’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Modugno che era già stata immediatamente allertata tramite il 112. I militari arrivati subito sul posto, hanno constatato quanto avvenuto e verificato che nella borsa vi era effettivamente della refurtiva consistente in 5 hard disk del valore commerciale di circa 650 euro, che sono stati subito restituiti all’avente diritto.