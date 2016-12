Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino turco, H.D., nato nel 1977, senza fissa dimora in Italia. A seguito della segnalazione pervenuta al 113 di una persona molesta presso un supermercato di via Diaz, sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura. L’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità, ha aggredito uno degli operatori con un calcio e li ha oltraggiati. E’ stato tratto in arresto per resistenza e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica

Trieste, 22/12/2016