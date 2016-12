La scorsa notte la Polizia di Stato ha arrestato per rapina impropria un triestino, A.C., nato nel 1981. Un equipaggio della Squadra Volante della Questura si è recato in via dei Giuliani a seguito di una segnalazione al 113 di una persona che stava sfondando un portone.

Giunti sul posto, Gli operatori hanno identificato l’uomo, il quale, poco prima, sotto minaccia, aveva sottratto le chiavi di una motocicletta a un ragazzo e, successivamente, aveva preso a calci alcune autovetture e motocicli in sosta danneggiandoli. Ha anche oltraggiato gli agenti e, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato tratto in arresto ed è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.

Trieste, 22/12/2016