Foggia, intero condominio ruba l’energia elettrica per anni: 20 arresti per frode all’Enel

Maxi retata dei carabinieri a Orta Nova, dove un intero stabile avrebbe frodato l’Enel attraverso allacci abusivi. Il danno per la società che distribuisce l’energia elettrica è stato stimato in 120mila euro

FOGGIA – Venti persone, tutte residenti nello stesso complesso a Orta Nova, in provincia di Foggia, sono state arrestate dai carabinieri per furto di energia elettrica nel corso di una operazione denominata ‘Switch fff’. I militari, assieme a poliziotti e finanzieri, hanno circondato tre palazzine in via Campania e hanno scoperto, grazie alla collaborazione del personale dell’Enel, una serie di allacci abusivi alla rete elettrica.

Dei 24 appartamenti che costituiscono il complesso residenziale, soltanto quattro sono risultati avere un regolare contratto di fornitura di energia elettrica. I restanti condomini sono tutti risultati allacciati abusivamente, con contatori manomessi in vari modi, in alcuni casi affinché registrassero almeno un consumo minimo, quale quello di una lampadina, e altri addirittura totalmente bypassati da un collegamento diretto alla rete elettrica.

Le indagini preliminari all’intervento hanno permesso di verificare che tale situazione continuava da diversi anni. I tecnici dell’Enel hanno provveduto non soltanto al distacco delle forniture abusive, ma alla messa in sicurezza degli

interi stabili: gli allacci abusivi rappresentavano un pericolo per l’incolumità degli stessi nuclei familiari.

Le operazioni condotte dalle prime ore della mattina si sono protratte fino al tardo pomeriggio e hanno portato all’arresto di 20 persone per furto aggravato di energia elettrica: tutte sono state poi sottoposte agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima presso il tribunale di Foggia. Il danno è stato stimato in circa 120mila euro.

