Le pattuglie delle volanti hanno presidiato varie zone del centro, in particolare le aree più frequentate nelle giornate festive, mantenendo sempre alta l’attenzione in questi giorni di festa. Infatti, due pregiudicati, DI SILVESTRO Carmelo cl. 77 e BERTINO Ivan cl.85 sono stati arrestati questa notte alle ore 2.30 da equipaggi delle volanti con la collaborazione delle unità dell’Esercito (operazione strade sicure) dopo segnalazione della sala operativa allorche’ tramite la visione attenta delle telecamere di videosorveglianza cittadina i due erano stati scorti, proprio dai poliziotti in sala operativa, giungere a bordo di autovettura, scendere e scassinare un’auto in sosta in viale africa di fronte “le ciminiere”. Gli stessi, noti per aver già fatto diversi borseggi, specie le borsette delle ragazze che vanno in discoteca, (numerose nei pressi delle ciminiere), lasciate in auto parcheggiata in viale Africa.

Probabilmente, grazie anche a qualche vedetta sul posto, i ladri hanno ricevuto la segnalazione del bersaglio da colpire. E così la coppia Di Silvestro – Bertino agisce a colpo sicuro, trovando pronte le volanti della Polizia che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due malfattori per furto aggravato in concorso.

Roma, 28 dicembre 2016