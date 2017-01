La Polizia di Stato ha tratto in arresto SPAMPINATO Vincenzo (cl.1976), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 2.1.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, eseguito dalla Squadra Mobile – Sezione “Criminalità Organizzata” – Squadra “Catturandi”, dovendo espiare la pena di anni 2 mesi 5 giorni 8 per il reato di detenzione di stupefacenti in concorso.

Roma, 5 gennaio 2017