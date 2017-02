Personale delle Volanti ha arrestato il pregiudicato straniero RUUS Victor Axel classe ’86 per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale nonché porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, alle ore 20:15 circa, due equipaggi delle volanti si portavano in via Etnea, davanti l’ingresso del centro commerciale Coin, a seguito di segnalazione della presenza di un giovane accompagnato da alcuni cani che, seminudo e in stato di ubriachezza, molestava gli astanti. Gli operatori, pertanto, si prodigavano al fine di calmare il ragazzo ma quest’ultimo, anziché collaborare, iniziava a sferrare calci e pugni contro gli agenti operanti. Il giovane, dunque, identificato per il suddetto RUUS Victor Axel, veniva bloccato e sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale venivano rinvenuti un cutter e un coltello da cucina.

Alla luce di quanto sopra, il soggetto veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, rimesso in libertà.

Roma, 7 febbraio 2017