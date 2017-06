Spettacolare arresto da parte di una pattuglia della squadra Anticrimine del Commissariato, in servizio a bordo di motocicletta in abiti civili, impegnata nel servizio di contrasto al crimine diffuso, mentre transitava nel pomeriggio di ieri in via Mazzini all’altezza dell’incrocio con la piazza Dante ha notato un cittadino nordafricano che confabulava con una donna, con la quale in pochi attimi si scambiava qualcosa.

Insospettiti da tali atteggiamenti e ipotizzando qualcosa di illecito, gli operatori intervenivano immediatamente, riuscendo a bloccare entrambe le persone; al cospetto dei poliziotti, la donna consegnava subito due piccoli involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente, che aveva acquistato dal cittadino straniero in cambio dei soldi.

Costui pertanto veniva condotto in ufficio in stato di arresto; a seguito di perquisizione personale è stata sequestrata una somma di denaro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita mentre dall’analisi chimica, la sostanza stupefacente è risultata essere cocaina.

Trattenuto presso le camere di attesa del Commissariato l’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di Polizia, nella giornata odierna è stato tradotto presso il Tribunale di Lucca per essere processato con giudizio direttissimo; al termine, l’imputato è stato condannato ad una pena di un anno e otto mesi, con divieto di dimora nel comune di Viareggio.