Personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Pavia, ha tratto in arresto, nella flagranza di reato, R.K., 26enne di origine albanese residente a Pavia, in quanto resosi responsabile di tentata estorsione e usura ai danni di un soggetto affetto da ludopatia da gioco.

Dalle immediate investigazioni è emerso un iniziale prestito di una esigua somma di denaro da parte dell’arrestato che la vittima gli ha restituito, in un mese, con interessi superiori al 700% del capitale; al diniego di acconsentire a reiterate e indebite richieste di denaro da parte dell’aguzzino, costui ha minacciato la vittima attraverso l’invio di numerosi sms contenenti implicite e larvate minacce per indurlo a pagare.

Ieri sera, dopo l’ennesimo minaccioso sollecito da parte di R.K. a incontrarsi con la vittima per estorcere altro denaro, si è presentato all’appuntamento personale della Polizia di Stato che ha proceduto all’arresto.

Roma, 31 dicembre 2016