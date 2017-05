A Milano arriva il gelato “all you can eat”

Tutti i gelati che i clienti vorranno. Fino a sazietà.

Per la prima volta sbarca a Milano “Gelato all you can eat”, l’evento che permetterà ai più golosi di fare una vera e propria scorpacciata del dolce simbolo dell’estate.

L’appuntamento è per venerdì 26 maggio alla gelateria “Tasta – Sicilia al Naturale” in corso Garibaldi 111. Chi vorrà approfittare della formula all you can eat dovrà “comprare” un biglietto da 5 euro e poi non fare altro che scegliere tutti i gusti e i coni o le coppette che vorrà.

“Hai sempre sognato di entrare in gelateria e mangiare tutto il gelato che vuoi? – scherzano i proprietari del locale -. Se si, apri gli occhi e vieni da Tasta. Ti aspettiamo dalle 13:00 alle 22:00”.

