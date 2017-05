Milano, il 27 maggio la marcia contro immigrazione e “invasione”

A una settimana esatta dalla marcia “Insieme senza muri” ecco la risposta della destra

Proprio nel giorno che l’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani italiani, avrebbe voluto trasformare nella giornata dell’antifascismo. Proprio a una settimana esatta, da sabato a sabato, dalle immagini di una Milano colorata da centomila persone scese in strada “insieme senza muri” per dire sì all’accoglienza e no al razzismo.

Sabato 27 maggio andrà in scena, proprio nel capoluogo meneghino, la manifestazione “No invasion”, organizzata dal comitato – apolitico, sottolineano loro – “Milano Sicura”. L’evento, è chiaro, è una risposta diretta al corteo del 20 maggio, giorno in cui una parte di Milano aveva aperto le braccia ai migranti e ai richiedenti asilo.

“L’evento – si legge nel manifesto di presentazione di No invasion – si propone di portare in piazza tutti coloro i quali si oppongono alla politica di dissennata accoglienza degli immigrati posta in essere dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Beppe Sala”.