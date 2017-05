“ARRIVA LA TERZA GUERRA MONDIALE”, LE INQUIETANTI PREVISIONI DI ANONYMOUS IN UN VIDEO

Il gruppo hacker Anonymous ha recentemente pubblicato un video-avvertimento in cui si sostiene che la terza guerra mondiale sia imminente, a causa della crescente tensione internazionale tra i paesi alleati e la Corea del Nord. “Tutti i segni di una guerra incombente nella penisola coreana stanno emergendo, Ma a differenza delle guerre mondiali … la battaglia è probabile che sia feroce, brutale e veloce. Sarà altrettanto devastante a livello globale, sia a livello ambientale che economico “.

Una previsione inquietante. “La Cina ha riferito ai suoi cittadini che vivono nella Corea del Nord di non perdere tempo a tornare a casa”, si dice nel video. Inoltre, gli hackerrichiamano l’attenzione sulle dichiarazioni fatte dai funzionari governativi giapponesi poche settimane fa. “I giapponesi hanno detto ai suoi cittadini che avranno probabilmente solo un avviso di dieci minuti contro un attacco nucleare imminente, ma per trovare rifugio nella costruzione più solida che possono trovare”.

Il gruppo afferma inoltre che gli Stati Uniti invieranno truppe in Australia, che definiscono “una posizione strategica nell’Oceano Indiano”. Il video ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e c’è da sperare che le previsioni di Anonymous siano errate, come per quelle che prevedevano lo scoppio del conflitto per domani.

