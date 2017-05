METEO – Hannibal infuocherà l’Italia, fino a 34° la settimana prossima

Anticiclone subtropicale alla riscossa, farà sempre più caldo, scopriamo quanto…

L’anticiclone nordafricano Hannibal si rimpossessa del Paese, facendo arrivare aria sempre più calda sulle nostre regioni. Entriamo nel dettaglio delle temperature previste per i prossimi giorni.

LA MAPPA – La mappa tecnica, la seconda in allegato, mostra la situazione termica prevista per martedì 30 maggio. E’ tratta dal nostro esclusivo modello ETA-ZEUS 2016 che elabora in maniera minuziosa l’emissione odierna di Ecmwf, modello globale del Centro Europeo.

TEMPERATURE NORD – Al Nord dovremo raggiungere, nel corso della prossima settimana, i valori termici diurni più alti con misure fino a 32/34°, sia in Pianura Padana che sulle valli dell’Alto Adige.

TEMPERATURE CENTRO – Al Centro i valori diurni saranno un po’ meno caldi, ma sempre estivi con valori che probabilmente non supereranno i 30° se non nelle zone più interne.