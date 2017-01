Isola dei Famosi 2017 cast: svelato un nuovo concorrente che farà discutere

Siamo ormai agli sgoccioli: manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che sarà condotta da Alessia Marcuzzi, così come manca ancora meno alla scoperta dell’intero cast ufficiale. A breve conosceremo tutti i naufraghi che il 30 gennaio inizieranno la loro avventura alle Honduras, ma le indiscrezioni non mancano e oggi arrivano le prime conferme. È il settimanale Chi a svelare un nuovo nome che, senza alcun dubbio, farà discutere e non poco. “Nomi bollenti nel cast della nuova Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi” esordisce il noto settimanale nel numero di oggi, che infine svela l’arrivo tra i concorrenti ingaggiati dell’attrice di film a luci rosse Malena Mastromarino, detta “la Pugliese” e musa di Rocco Siffredi.

Isola dei Famosi, confermate Wanna Marchi e Stefania Nobile

“Malena, delegata all’assemblea nazionale del Pd nel 2013, all’Isola accenderà dibattiti e non solo” aggiunge su Chi Alfonso Signorini, che quest’anno lascia la sua postazione