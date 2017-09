Arriva una nuova truffa su WhatsApp: “Non cliccate su quel messaggio”

Servizio che utilizzi, truffa che trovi. Non si finisce mai di scoprire nuovi modi per ingannare il prossimo, specialmente attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. A quanto pare ora utilizzano Whatsapp per provare a truffare gli ignari utenti, attraverso uno strano messaggio:

“Gentile Cliente, Attenzione! Il tuo account WhatsApp Messenger e scaduto. La registrazione non e stata rinnovata scade entro 24 ore, per rinnovare il tuo WhatsApp Messenger 0,99 euro, grazie a seguire il link di rinnovo. Rinnova il tuo WhatsApp Messenger. Si prega di rinnovare il più presto possibile per evitare la perdita di tutti i media (immagini, video, storico). Verifica >>”.

Se vi capitasse di ricevere messaggi del genere, ovviamente cercate di stare attenti e non cascarci. La Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “Commissariato di PS On Line – Italia” invita a prestare attenzione e soprattutto a non rispondere né cliccare sul link messo in mostra dal fantomatico messaggio.

Le aziende che operano nel settore hanno i loro canali per eventuali pagamenti quindi, in casi come questo, è sempre meglio diffidare, evitando così di cadere in spiacevoli inconvenienti.

