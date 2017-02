Stava per partorire sulla statale 16“Adriatica” quando è stata salvata e “scortata” in ospedale. Una storia a lieto fine quella successa ieri pomeriggio nel tratto della strada statale 16 che insiste sul comune di Riccione.

Un pattuglia della Polizia di Stato della specialità Polizia Stradale di Riccione, impegnata nel percorrere la statale, nel pomeriggio verso le ore 16.00 ha notato un’ autovettura Renault Clio in sosta sul margine destro della strada con a bordo un uomo ed una donna. La donna era in macchina con il marito ed ha iniziato ad avere le doglie, così il marito si è accostato sulla destra, ha adagiato la moglie nel sedile posteriore e l’ha aiutata. «Volevo arrivare in ospedale ma ho capito che il travaglio procedeva velocemente, difatti era in parte già uscita la testa del neonato», racconta il marito, «Così ho deciso di chiedere aiuto ai poliziotti che si erano appena fermati per chiedermi cosa stesse accadendo». I due coniugi stavano andando all’ospedale del capoluogo riminese e nel frattempo alla donna si sono rotte le acque. La donna di anni 38 residente a Misano, incinta, era bisognosa di cure immediate a causa di intensi dolori al ventre con forti perdite di liquido amniotico.