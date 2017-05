Il “mostro volante”, così è stato definito dai residenti della zona non è certo silenzioso. E così chi vive nell’Argentano questa notte è stato svegliato dal rumore del drone. Un ronzio costante sui cieli del Bolognese e del Ferrarese. Predator è di fatto un “Apr”, ovvero un aereo a pilotaggio remoro che viene direttamente comandato dalla base militare. Il veivolo cattura le immagini e analizza ogni essere vivente con telecamere e sensori notturni e parabole. Secondo gli investigatori questa potrebbe essere un’arma decisiva nella caccia all’uomo che dallo scorso 8 aprile è ricercato senza sosta in tutta Italia. Sulle tracce di Igor in questo momento ci sono 1200 uomini. Tra questi i Gis di Livorno, ma anche i “Cacciatori di Calabria”. Impegnati nelle ricerche anche i cani molecolari. Adesso è il turno di Predator. Sta per finire la latitanza di Igor? (Clicca qui per guardare le immagini di Predator)

Il Giornale