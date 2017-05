Quando pensiamo ai treni, ci viene in mente un mezzo di trasporto piuttosto lento. Ebbene, non sarà più così, dopo che avrete letto di questo treno superveloce.

Questa gioiello dell’ingegneria meccanica giapponese viaggia più veloce di un proiettile. E’ talmente veloce che ha conquistato il titolo di mezzo più rapido che mai abbia viaggiato su rotaie.

E’ stato dimostrato che il treno delle ferrovie giapponesi Maglev può raggiungere la bellezza di 603 km all’ora (374 miglia all’ora). In 10,8 secondi, viaggiando alla velocità di 600 km all’ora, è riuscito a coprire una distanza di 1,8 km.

Per spiegarlo in maniera più semplice, questa meraviglia può coprire una distanza corrispondente a 20 campi di calcio in solo 11 secondi.

I testimoni che hanno assistito alla prima esibizione di questo treno sono esplosi in grida entusiaste mentre questo correva davanti a loro e conquistava il nuovo record mondiale.

Il record precedente era stato stabilito da un altro treno della Maglev nel 2003, che ha raggiunto la velocità di 581 km orari.