Il sogno dei golosi diventa realtà: arrivano i gelati Kinder. E Ferrero prepara grosse novità

“Ferrero lancia l’offensiva nei gelati”: così titola il quotidiano francese, Les Echos, annunciando l’arrivo – da aprile – sul mercato dei primi gelati a marchio Kinder.

Lo spiega repubblica in un articolo. Tra gli altri Paesi oggetto dell’operazione, Germania, Svizzera e Austria.

Saranno realizzati tre nuovi gelati: il Kinder Bueno Ice Cream Cone, il Kinder Ice Cream stick e il Kinder Ice Cream Sandwich (un gelato biscotto).

I gelati Kinder diventano realtà. Annunciati lo scorso ottobre dalla Ferrero, grazie ad un accordo di collaborazione con Unilever, la dolce novità è quasi pronta per essere addentata.

Chi potrà godere della gamma di gelati (le cui ricette sono state create dalla Ferrero, proprietaria della Kinder) sarà chi vive – o chi si trova a passare qualche giorno – in Francia, Germania, Svizzera o Austria.

Al momento, secondo quanto riporta ‘BFMTv.com’ – che ha contattato l’azienda – non è ancora nota la data del lancio ma, secondo ‘Les Échos’, potrebbe essere aprile 2018.

Sul coinvolgimento del mercato italiano ci sarebbero ancora dei dubbi.

I golosi italiani non possono far altro che attendere ma intanto possono anche farsi venire l’acquolina in bocca con le prime immagini che arrivano dai social network e che immortalano il ‘Kinder Bueno Ice Cream’ o il ‘Kinder Ice Cream Stik’.