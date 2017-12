Arrivano i prefissi telefonici per capire se è una telefonata pubblicitaria

Dal 2018 gli operatori di telemarketing che fanno telefonate commerciali dovranno utilizzare appositi prefissi in modo da essere riconoscibili.



E’ stata approvata in questi giorni in via definitiva la legge contro il telemarketing aggressivo: dal 2018 infatti le telefonate dei call center saranno sempre riconoscibili.

Tra non molto quindi sarà sufficiente dare un’occhiata al prefisso telefonico per capire se si tratta o meno di una telefonata a scopo commerciale.

Nei giorni scorsi è stata infatti approvata la legge sul telemarketing aggressivo (o selvaggio, che dir si voglia), provvedimento che secondo gli esperti del settore, almeno in teoria, dovrebbe segnare un punto di svolta in questo tipo di pratich

Il testo prevede tra le altre cose la presenza di un prefisso riconoscibile per tutte le società di call center.

Le chiamate dei call Center dovranno essere identificabili

La norma che disponeva il numero unico per tutti i call center affinché fossero riconoscibili era stata approvata al Senato, ma tolta alla Camera.

“Ma questo non importa – ha detto Jonny Crosio – perché tanto dal 1 maggio prossimo diventerà operativa la direttiva europea, che prevede il numero unico, che poi dovrà essere recepita da questa normativa”.

Tutti i call center devono rendere identificabili le proprie chiamate.

A tal fine, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Authority per le comunicazioni deve individuare due codici o prefissi specifici per identificare e distinguere in modo chiaro le chiamate telefoniche che sono dirette alle attività statistiche o quelle per fini commerciali.

Ed entro 60 giorni i call center devono adeguare le loro numerazioni a tali disposizioni.