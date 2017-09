Roma, nella caserma dei carabinieri apre un asilo nido: “Presto ci saranno in tutta Italia”

Il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti ha inaugurato a Roma il primo asilo nido che apre all’interno della caserma dei Carabinieri “Salvo d’Acquisto”.

“Per coloro che fanno la scelta di essere nelle forze armate, in questo caso nei Carabinieri – ha dichiarato la ministra – Avere la possibilità di avere i figli vicino ai luoghi di lavoro è un aiuto in più, quindi abbiamo investito su questo 12 milioni di euro, nasceranno una ventina di asili nido in Italia”.

“È stata un’emozione speciale inaugurare a Roma il primo asilo nido dell’Arma dei Carabinieri. Ero Presidente della Commissione Difesa quando, per la prima volta, proposi di costituire un fondo per la realizzazione di asili nido in strutture militari. Quell’idea ha preso vita all’interno della Caserma “Salvo d’Acquisto” e potrà dare serenità a tante giovani coppie in cui uno o entrambi i genitori sono militari.

Le Forze Armate sono una grande famiglia in cui nessuno deve sentirsi solo. Grazie all’Arma dei Carabinieri, che si è attivata da subito con entusiasmo per realizzare un luogo bello e sicuro per i figli dei nostri militari, e buon lavoro a tutte le educatrici”

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio del Sette, ha infatti aggiunto che: “Altre forze armate ne hannno già qualcuno, ma noi recupereremo, apriremo asili anche a Genova e Napoli”.