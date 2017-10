Blitz antidroga della polizia: stranieri reagiscono all’arresto

Blitz antidroga a Varese. La polizia arresta uno spacciatore. Arrestato un nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale. E un cingalese danneggia la volante

Due versioni. Una ufficiale, quella della polizia di stato; e l’altra di un cittadino che ha ripreso con il suo cellulare la scena.

Il palcoscenico è Varese, piazza della Repubblica. Due video pubblicati su Facebook da Alberlin Jiminez mostrano tre agenti della polizia di Stato impegnati nell’ammanettare un uomo di colore e cercare di farne salire in auto un altro, mentre questi si divincola senza sosta pur di evitare il fermo e aggredisce deliberatamente le forze dell’ordine.

“Ancora arresti nel corso del pomeriggio nell’ambito dei predisposti servizi di repressione dell’attività di spaccio di sostanze supefacienti”, scrive la questura varesotta su Facebook per rivendicare l’operazione realizzata questa mattina. Un blitz che ha scatenato le polemiche degli immigrati che ogni giorni bivaccano sulla piazza, spesso dedicandosi – a quanto pare – a traffici illegali. “Un padre di famiglia maltrattato senza motivo davanti a suo figlio di 4 anni soltanto perché questo ha detto a uno di loro non fotografarlo – denuncia Jiminez su Fb, condividendo il video dell’arresto – Anche noi abbiamo i nostri diritti… questi non sono motivi per mollare uno schiaffo e poi insieme a gli altri metterlo per terra e fargli questo”.

Per capire cosa è successo davvero bisogna riavvolgere il nastro ed affidarsi alla ricostruzione ufficiale delle autorità. La squadra mobile stamattina ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e vendita di droga un nigeriano clandestino e senza fissa dimora, pluri-pregiudicato per reati predatori, in materia di stupefacenti e di immigrazione. Insomma, non proprio un santo. Il nigeriano è stato beccato dagli agenti in borghese mentre vendeva 1,3 grammi di marijuana e 0,3 grammi di hashish. La polizia lo ha fermato e perquisito, trovandogli addosso i 25 euro appena incassati dall’attività illegale.