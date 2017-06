Il Italia ci sono 4 milioni di polizze vita dimenticate

Gli addetti ai lavori le chiamano “polizze dormienti”, e in effetti nome fu mai più azzeccato. Del resto, precisione, trasparenza e puntualità abbondano sempre quando si tratta di incassare. Sono virtù ben più rare, spesso praticamente ignote, quando per ottemperare a un servizio o a un contratto i soldi si devono, o si dovrebbero, sborsare.

E così si scopre che, come rileva la relazione annuale dell’ Ivass, l’ Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, in Italia ci sono almeno 4 milioni di polizze Vita dormienti, cioè scadute, “dimenticate” e non ancora liquidate. Pari a «un importo complessivo sconosciuto» rileva il presidente dell’ Ivass, Salvatore Rossi, «certamente alcuni miliardi di euro, almeno 4», ipotizzando almeno mille euro per ciascuna polizza dormiente.