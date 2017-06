Assunzioni Ikea 2017, ecco tutte le offerte di lavoro e come candidarsi

Si va dagli addetti al reparto vendite, ai food co-worker, dagli stage in Graphic Communication a quelli nelle risorse umane. Ecco come candidarsi per lavorare nel colosso svedese dei mobili

Nuovi assunzioni Ikea 2017. Candidarsi per lavorare nel colosso svedese dei mobili è davvero molto semplice: spulciando nella sezione lavora con noi Ikea (cosa che se siete in cerca di lavoro vi consigliamo di fare molto spesso) sono diverse le posizioni aperte per diplomati e laureati.

