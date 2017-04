Nuova opportunità per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario mediante il concorso pubblico dell’ASL Vercelli che è alla ricerca di ciqnue risorse da inserire con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Segnaliamo che un posto è riservato al personale interno dell’Azienda Sanitaria Locale e un posto a lavoratori disabili.

Requisiti

Di seguito trovate i requisiti per partecipare al concorso pubblico per OSS:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE o di paesi terzi previo possesso del permesso o diritto di soggiorno; compimento del 18° anno di età; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; licenza media; possesso dell’attestato per OSS.

Prove d’esame

Per entrare a far parte dell’organico dell’Azienda Sanitaria Locale è necessario superare due prove d’esame, una pratica ed una orale; tali prove saranno precedute da una preselezione, a seconda del numero di domande di ammissione pervenute, che consisterà in un test a risposta multipla. Inoltre saranno presi in considerazione i titoli accademici, di studio, di carriera ed il CV dei partecipanti.

Domanda e scadenza

Gli interessati alla selezione pubblica possono candidarsi compilando la domanda di ammissione direttamente tramite la procedura online presente sul sito web dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, entro il 27 aprile 2017.

ALLEGATI

Bando

Domanda

