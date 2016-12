Quando nel 2011 il campione di arrampicata Lai Chi-wai rimase paralizzato dalla cintola in giù in seguito ad un incidente in moto, sembrava fosse arrivata la parola fine alle sue imprese sportive. Ma il 9 dicembre 2016, esattamente cinque anni dopo l’incidente che lo ha costretto in sedia a rotelle, ha scalato il famoso Lion Rock di Hong Kong.

Lai Chi-wai aveva vinto quattro volte il titolo asiatico di arrampicata, prima che l’incidente in moto gli togliesse l’uso delle gambe. “Quando mi sono svegliato, ero già in ospedale, e mi avevano già operato. I medici mi hanno detto che ero paralizzato dalla vita in giù, e avrei passato il resto della vita in sedia a rotelle”, ricorda l’ex-campione.

L’incidente sembrava avergli tolto la possibilità di fare la cosa che più gli dava soddisfazione, arrampicarsi sulle pareti delle montagne. Almeno, questo pensavano i suoi amici e la sua famiglia, perché Lai Chi-wan non aveva nessuna intenzione di darsi per vinto.